Школы Челябинской области возобновляют прием заявлений в первые классы

Теперь родители могут пристроить ребенка в учебное заведение «не по прописке»

Со среды, 6 июля, в Челябинской области стартовала вторая волна приемной кампании в первые классы. На этом этапе семьи могут подать заявление в школу «не по прописке», а в ту, в которую хочется. Но при условии, что здесь остались свободные места для приема. Подробнее о правилах второй волны читайте в материале ИА «Первое областное».

Способы подать заявление — те же, что и во время первой волны набора.

Можно прийти на личный прием (график работы приемной комиссии есть на сайтах школы) или отправить пакет документов на электронную почту школы, а также «Почтой России».

Большинство семей выбирают более простой способ — подают заявление дистанционно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» или через Региональный портал государственных услуг Челябинской области.

В Челябинске прием электронных заявлений начнется 6 июля в 9:00. Информацию о других территориях области ищите на сайте школы.

Электронное заявление хорошо тем, что позволяет застолбить место в школе буквально в первые минуты набора. Только не забывайте, что и в этом случае нужно принести в школу оригиналы всех документов.

При поступлении в школу необходимо предоставить три документа:

— свидетельство о рождении ребенка;

— документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;

— паспорт родителя или законного представителя.

У детей с ограниченными возможностями здоровья также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).

Сдавать медкарту ребенка на этом этапе не нужно.

На втором этапе приемной кампании подать заявление можно до 5 сентября. Однако лучше всего не затягивать с поступлением в школу, так как места в ней могут закончится.

Если на первом этапе приемной кампании школьников зачисляют одним приказом — в первых числах июля, то на втором этапе правила не такие.

«Во вторую волну зачисление в школу осуществляется в течение 5 рабочих дней после приема заявления и предоставления оригиналов документов»,

— рассказала пресс-секретарь комитета по делам образования администрации Челябинска Екатерина Самарина.

Это значит, что комплектование классов будет проходить каждый день, а количество вакантных мест для приема соответственно уменьшаться.

Информацию о вакантных местах школы должны вывешивать на своих сайтах. О наличии мест вам также всегда расскажут на личном приеме или по телефону.

Независимо от того, каким способом были поданы документы, информация о ребенке попадает в единую электронную очередь.

Если вы подали заявление дистанционно, но еще не предоставили документы, в электронной очереди заявление отражается со статусом «Новое».

Если необходимые документы предоставлены в школу, статус меняется на «Очередник».

Когда ребенка зачислят в школу, будет статус «Направлен в ОО» (ОО — образовательная организация. —).

О зачислении вам должны сообщить по электронной почте или по телефону. Лучше оставить электронную почту — практика показала, что по ней информируют более оперативно.

Если мест для первоклассников в выбранной школе уже не осталось или родители не предоставили оригиналы документов, статус меняется на «Отказ»/«Отказано».

Часть челябинских школ уже заявили, что свободных мест для первоклассников нет. К примеру, полностью закрыт прием в ОЦ «Ньютон», ОЦ № 2 и ОЦ № 5, в языковую гимназию № 1 и в гимназию № 80, где учится сын губернатора Челябинской области. Свободных мест не осталось в лицее № 11 и в академическом лицее № 95. Сводная таблица по школам опубликована на сайте мэрии. Но без места в школе никто не останется.

«Найти свободное место помогут в районо или в городском комитете по делам образования. Также родители могут сами обзвонить привлекательные для них школы и подать туда документы»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

Следует помнить, что во второй волне приемной кампании уже не действуют льготы первой волны.

Например, если родители только сейчас надумали подавать заявление в школу «по прописке» или в школу, где учатся старшие дети, льготное право уже не сработает — ребенок будет поступать в школу на общих основаниях.