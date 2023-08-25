Школы Челябинской области вошли в топ‑200 по конкурентоспособности выпускников

В пятерку лучших попал лицей из регионального центра

Агентство RAEX в преддверии нового учебного года опубликовало топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников. В рейтинг попали шесть школ из Челябинской области. Их выпускники поступили в лучшие вузы страны.

4-е место — физико-математический лицей № 31 (Челябинск; 42,2% выпускников поступили на бюджет, а 3,6% — по договору);

85-е место — лицей № 39 (Озерск; 75,8% — бюджет, 16,1% — по договору);

90-е место — лицей № 97 (Челябинск; 50,8% поступили на бюджетной основе, а 21,3% — на платной);

118-е место — школа № 5 УИМ (Магнитогорск; 62,1% — на бюджет, 24,2% — по договору);

121-е место — Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (Челябинск; 43,9% зачислены в вузы на бюджет, 9,8% — по договору);

194-е место — гимназия № 127 имени академика Евгения Аврорина (Снежинск; 70,2% — бюджетная основа, 24,6% — платная).

При составлении рейтинга эксперты учитывали долю поступивших в лучшие вузы страны выпускников школ, результаты ЕГЭ, основание для зачисления в университет: на бюджетной или платной основе, в рамках целевого приема, по результатам олимпиад.