Агентство RAEX в преддверии нового учебного года опубликовало топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников. В рейтинг попали шесть школ из Челябинской области. Их выпускники поступили в лучшие вузы страны.
4-е место — физико-математический лицей № 31 (Челябинск; 42,2% выпускников поступили на бюджет, а 3,6% — по договору);
85-е место — лицей № 39 (Озерск; 75,8% — бюджет, 16,1% — по договору);
90-е место — лицей № 97 (Челябинск; 50,8% поступили на бюджетной основе, а 21,3% — на платной);
118-е место — школа № 5 УИМ (Магнитогорск; 62,1% — на бюджет, 24,2% — по договору);
121-е место — Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (Челябинск; 43,9% зачислены в вузы на бюджет, 9,8% — по договору);
194-е место — гимназия № 127 имени академика Евгения Аврорина (Снежинск; 70,2% — бюджетная основа, 24,6% — платная).
При составлении рейтинга эксперты учитывали долю поступивших в лучшие вузы страны выпускников школ, результаты ЕГЭ, основание для зачисления в университет: на бюджетной или платной основе, в рамках целевого приема, по результатам олимпиад.