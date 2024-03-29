Школы Челябинской области примут заявления на зачисление в первый класс

В учреждениях общего образования стартует приемная кампания

Школы Челябинской области начнут принимать заявления на зачисление в первый класс. Сегодня, 29 марта, подать заявление родителям или законным представителям ребенка можно будет через «Госуслуги» после 9 часов утра либо при посещении образовательного учреждения.

В этот период подать заявления можно будет либо по месту прописки, либо если старшие братья и сестры ребенка уже обучаются в данной школе. Прием документов закончится 30 июня, потом в течение трех дней образовательные учреждения опубликуют списки зачисленных. С 6 июля по 30 сентября можно будет подать заявления в школы, к которым ребенок по прописке не прикреплен.

Регистрация заявлений в электронной форме возможна через портал «Госуслуги» и ГИС «Образование в Челябинской области». Для подачи заявления в электронной форме необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. После подачи электронного заявления родители должны будут принести в школу оригиналы документов. Заявление можно принести в школу лично.