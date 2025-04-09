Школы Челябинской области примут свыше 40 тысяч первоклассников в 2025 году

Большинство уже подали заявления через портал «Госуслуги»

В Челябинской области в этом году в первые классы зачислят более 40 тысяч первоклассников — количество мест для них в школах составляет более 42,5 тысячи. Большинство заявлений на зачисление родители подали через портал «Госуслуги»: в первую неделю после открытия записи поступило более 22 тысяч заявлений, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

«В прошлом году более 70% заявлений в первый класс южноуральцы направили через портал „Госуслуги“. В этом году появилась удобная опция — черновик заявления, которую также оценили родители»,— прокомментировал замминистра Антон Туманов.

Мама будущего первоклассника из Миасса Алена Каштанова осталась довольна процессом подачи заявления онлайн.

«Очень удобно, что не надо даже выходить из дома. Все можно сделать при помощи смартфона без очередей и потери времени»,— сказала она.

Напомним, до 30 июня можно записать ребенка в школу по прописке или в любую другую при наличии соответствующих льгот. С 6 июля по 5 сентября подать заявление можно во все школы независимо от льгот, но зачислят туда только в том случае, если остались места.