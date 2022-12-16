Школы Челябинской области получили 55 новых автобусов

Алексей Текслер поставил задачу — избавиться от техники старше 10 лет

В Челябинскую область приехали 55 новых школьных автобусов. Больше всего техники отправили в Агаповский, Кунашакский и Октябрьский районы. Губернатор Алексей Текслер осмотрел автобусы и пообщался с главами районов, принимавшими машины, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Ежегодно в регионе увеличивается число детей, нуждающихся в подвозе до школы. Причина, как правило, — удаленность дома от места обучения. Если в 2019 году школьные автобусы были нужны 17 тысячам 300 ребятам, то в этом году — уже 19 тысячам.



До сегодняшнего дня ребят перевозили 608 автобусов, 20 из которых закупили в этом году на деньги областного бюджета. Распределенные сегодня по районам 55 новых ПАЗов и «Газелей» куплены на федеральные средства.







Новую технику разделили между 28 муниципалитетами. Агаповский район получил больше всех — семь автобусов. Кунашакскому району досталось пять машин, Октябрьскому — четыре. Вся техника оснащена необходимыми по закону техническими средствами.



«Мы активно обновляем парк школьных автобусов в области. За три года обновили больше половины — хороший темп. Техники, которая перевозит детей и которая старше 10 лет, быть не должно. Я считаю, что это одно из самых приоритетных направлений: дети должны добираться до школ безопасно и с комфортом, а родители не должны за них волноваться», — отметил Алексей Текслер.





В начале следующего года, по словам губернатора, область получит еще 44 автобуса.



Глава региона во время общения с водителями автобусов узнал, что довольно остро стоит вопрос невысоких зарплат. Губернатор подчеркнул, что у людей, от которых зависит безопасность детей, зарплаты должны быть достойными. Он добавил, что уже дал поручение региональному министерству образования решить этот вопрос.



Напомним, ранее Алексей Текслер потребовал отчет о зарплатах учителей в Челябинской области. Кыштымские педагоги во время прямой линии пожаловались губернатору на маленькие оклады.