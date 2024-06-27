Школы Челябинской области получили 34 тысячи заявлений от будущих первоклассников «по прописке» и льготников

На следующей неделе стартует вторая волна набора — на оставшиеся места

На этой неделе в России завершается первая волна набора будущих первоклассников. Заявление в школу еще можно подать до конца июня, а уже на следующей неделе учебные заведения опубликуют списки зачисленных малышей, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«На данный момент подано более 34 тысяч заявлений в первый класс, что составляет 76% от прогнозного числа первоклассников. При этом 77% заявлений зарегистрированы через портал госуслуг», — отмечают в пресс-службе.

Во время первой волны зачисления набирали ребят, которые проживают на закрепленном за школой микроучастке, льготников и ребят, чьи старшие братья и сестры уже учатся в этой школе.

Начиная с 1 июля в течение трех рабочих дней школы обязаны сформировать приказы о зачислении и подсчитать оставшиеся вакантные места, на которые будет объявлен набор с 6 июля.

Во время второй волны зачисления с 6 июля по 5 сентября школы обязаны принимать заявления от всех желающих. Однако на обучение будут зачислены только те дети, которым хватит оставшихся свободных мест.

Кстати, во время второй волны действуют другие правила зачисления: приказы о зачислении должны издаваться в течение пяти рабочих дней после приема документов от семьи школьника.