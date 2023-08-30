Школы Челябинской области отказываются от проведения Дня знаний на улице

Это связано с надвигающейся непогодой

В Челябинской области школы готовы отказываться от проведения торжественных линеек на улице 1 сентября. Причиной тому стала неблагоприятная погода: на многих территориях идут дожди с сильным ветром. Предложение перейти в случае необходимости в помещения уже озвучили в Челябинске, Долгодеревенском, Карталах и Еманжелинском районе, выяснил корреспондент ИА «Первое областное».

В управлении образования Челябинска «Первому областному» пояснили, что образовательные учреждения сами определяют формат и место проведения Дня знаний. Пока в ведомстве не уточнили, сколько школ выбрали классные часы в кабинетах вместо торжественного построения на улице. 1 сентября синоптики прогнозируют в Челябинске дневную температуру до +15 °C и ливень.

В Долгодеревенской школе из-за дождей линейки в День знаний пройдут в спортзалах. А у шестых, седьмых и восьмых классов учебный год начнется с классных часов. В селе 1 сентября ожидают дождь и температуру воздуха не выше +14 °C.

На линейки приглашают не больше двух родителей от класса, сообщили в местном издании «Сосновская нива».

Две из восьми школ Еманжелинского района тоже заявили о переносе торжеств в помещения образовательных учреждений, сообщил корреспондент медиахолдинга «Первый областной». В районе синоптики обещают температуру до +15 °C и ливень. Кроме того, для антитеррористической безопасности родителям здесь запретили посещать праздник.

По словам источника «Первого областного», в Карталах в случае непогоды День знаний местные школы проведут в актовых или спортивных залах. По данным синоптиков, там может пройти небольшой дождь, а температура поднимется до +17 °C.