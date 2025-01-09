Школы Челябинской области не планируют закрывать из‑за метапневмовируса

Заболевших им — доля процента

В школах Южного Урала не планируют вводить ограничения из-за метапневмовируса и других ОРВИ или гриппа. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«В образовательных учреждениях региона не планируется вводить ограничения из-за метапневмовируса, сезонная вспышка которого зафиксирована в начале января 2025 года в Китае. Органы управления образованием продолжают отслеживать текущую ситуацию», — сообщили в пресс-службе.

Ранее о том же самом заявил и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В ряде школ дети уже начали выходить на учебу в четверг, 9 января. В большинстве же учебных заведений Челябинской области уроки возобновятся в следующий понедельник, 13 января.

Метапневмовирусная инфекция широко распространена по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ. Чаще всего заболевание протекает в виде ОРЗ с насморком, кашлем, одышкой, осиплостью голоса и температурой. У детей и ослабленных пациентов метапневмовирус вызывает бронхит и пневмонию.

Однако тесты на метапневмовирус в поликлиниках по месту жительства обычно не делают, так как инфекция встречается очень редко.



«В текущем эпидсезоне доля метапневмовируса на протяжении нескольких недель стабильно остается на уровне 0,1%», — заявил в январе главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Чтобы не заразиться метапневмовирусом и другими ОРВИ, медики советуют соблюдать стандартные правила профилактики, известные многим по пандемии ковида: мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками, не прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения, избегать контактов с больными ОРВИ и мест скопления людей.