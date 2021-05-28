Школы Челябинской области на всю страну хвалятся «убитыми» туалетами

Образовательные учреждения решили принять участие в конкурсе компании по производству моющих средств

«Доместос» запустил акцию «Школьная программа — 2021». Компания предлагает выбрать самый «убитый» школьный туалет страны. Для этого объявлен сбор фотографий уборных. Главный приз — ремонт этого помещения за счет организатора конкурса или годовой запас чистящих средств.

К соревнованию уже присоединились шесть школ Челябинской области. Львиная доля заявок поступила из Ашинского района. Своими «достояниями» поделились Сим, Миньяр и райцентр — Аша. Одна заявка поступила из Челябинска.

Так, средняя школа № 4 города Миньяра в заявке указывает, что туалет для мальчиков в учреждении вообще не работает. Старые трубы сгнили, и унитазы пришлось отключить.

В филиале школы № 1 города Сим уборная не видела капитального ремонта с момента сдачи здания в эксплуатаци.

Школа № 4 имени Героя России Е. Н. Конопелькина в Аше просит отремонтировать уборную для девочек. В двух кабинках, оборудованных чашами «генуя», облупилась плитка. В школе № 9 все в той же Аше просят заменить плитку и установить раковины.

Стоит отметить, что, в сравнении с четырьмя предыдущими претендентами на победу с Южного Урала, уборные двух оставшихся выглядят приличнее. Заявки подали также школа-интернат № 5 для детей с ограниченными возможностями города Аши и 102-й лицей Челябинска.

Такое количество заявок Аши, как оказалось, не случайно. В районе уже был удачный опыт участия в этой рекламной кампании в прошлом. Капитальный ремонт был сделан в школе № 2 города Сима.