Заявления в первые классы уже подали более 15 тысяч семей. Большинство родителей сделали это при помощи электронных сервисов.
«Но в любом случае родитель должен предоставить в школу оригиналы всех документов», — напоминают в городском комитете по делам образования.
Прием заявлений от тех, кто имеет право на зачисление во время первой волны приема, закончится в 18 часов 30 июня. Дальше школы займутся зачислением школьников. В течение трех рабочих дней директора школ издадут приказы о зачислении. Информацию о зачислении ребенка можно получить в школе, в информационных системах статус заявления изменится на «Направлен в ОО».
С 1 по 5 июля школы не будут принимать заявления. Они будут готовиться ко второму этапу приемной кампании — принимать детей на оставшиеся места. Информация о свободных местах должна появиться 11:00 часов вторника, 5 июля. Данные размещают на сайтах школ, а также в тематической рубрике комитета по делам образования Челябинска.
Второй этап приемной кампании стартует с 09:00 часов 6 июля. На втором этапе заявление можно подать в любую школу по своему выбору.
Если в нужной вам школе свободных мест больше нет, найти вакантное для приема место всегда помогут в городском комитете по делам образования или в его районных подразделениях.
Записаться в школу дистанционно можно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» или через Региональный портал государственных услуг Челябинской области (по оценкам родителей, лучше всего использовать первый сервис — он более понятный и не дает сбоев).