Школы Челябинска на 5 дней остановят прием заявлений в первые классы

30 июня завершается первый этап приемной кампании

В четверг, 30 июня, в школах Челябинска завершается первый этап приема заявлений в первые классы. Льготники и идущие в школу по месту жительства могут подать пакет документов до шести часов вечера, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.Заявления в первые классы уже подали более 15 тысяч семей. Большинство родителей сделали это при помощи электронных сервисов.

«Но в любом случае родитель должен предоставить в школу оригиналы всех документов»,

— напоминают в городском комитете по делам образования.

Прием заявлений от тех, кто имеет право на зачисление во время первой волны приема, закончится в 18 часов 30 июня. Дальше школы займутся зачислением школьников. В течение трех рабочих дней директора школ издадут приказы о зачислении. Информацию о зачислении ребенка можно получить в школе, в информационных системах статус заявления изменится на «Направлен в ОО».

С 1 по 5 июля школы не будут принимать заявления. Они будут готовиться ко второму этапу приемной кампании — принимать детей на оставшиеся места. Информация о свободных местах должна появиться 11:00 часов вторника, 5 июля. Данные размещают на сайтах школ, а также в тематической рубрике комитета по делам образования Челябинска.

Второй этап приемной кампании стартует с 09:00 часов 6 июля. На втором этапе заявление можно подать в любую школу по своему выбору.