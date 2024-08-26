Школы Челябинска готовы к учебному году

Сегодня пройдет финальное совещание руководителей образовательных учреждений

Образовательные организации Челябинска готовы к новому учебному году. Об этом сегодня, 26 августа, на аппаратном совещании доложил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.



«Сегодня у нас финальное совещание всех руководителей образовательных организаций, которое пройдет во Дворце пионеров и школьников», — сказал Сергей Авдеев.

На этой неделе завершается летняя оздоровительная кампания. В городских лагерях отдохнуло более 23 тысяч детей, а в загородных — более 29 тысяч. Авдеев уточнил, что еще более трех тысяч ребят, которые нуждаются в особой защите государства, провели время в загородных лагерях-санаториях.