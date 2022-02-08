Школы Агаповского района отправлены на недельный карантин

Дети также не смогут посещать кружки и секции

Школы Агаповского района отправлены на дистанционное обучение из-за большого числа заболевших детей. Информацию о введении карантина в учебных заведениях муниципалитета ИА «Первое областное» подтвердили в администрации района.

«Помимо школ не будут работать учреждения дополнительного образования. Дети не смогут посещать кружки и секции», — добавляют в администрации.

Карантин объявлен на неделю — с 8 по 14 февраля.

Ранее о закрытии школ заявили Златоуст, Магнитогорск, Озерск и Снежинск.

Роспотребнадзор Челябинской области рассказал о новых правилах введения карантина по ОРВИ и ковиду в школах Челябинской области.

Школьники, контактные по ковиду, больше не будут уходить на изоляцию — Роспотребнадзор прекращает выдачу предписаний.