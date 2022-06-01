Школу восстановления пациентов после COVID‑19 откроют в Челябинске

Занятия организует челябинское отделение Российского Красного Креста

В Челябинске 3 июня начнет работу школа восстановления пациентов, перенесших COVID-19. На занятиях все желающие узнают, как в домашних условиях с помощью несложных действий можно восстановить дыхательную, опорно-двигательную и нервную системы после коронавируса. Об этом сегодня, 1 июня, ИА «Первое областное» сообщил куратор программы постковидной реабилитации челябинского отделения Российского Красного Креста Демокрит Манелов.



«Программа предполагает практику дыхательной гимнастики, выполнение несложных физических упражнений, посещение занятий скандинавской ходьбой. Все это — под руководством опытного тренера ЛФК», — рассказал Демокрит Манелов.

Занятия начнутся 3 июня в комнате здоровья Российского Красного Креста в Челябинске на Марченко, 11б. Стать участником программы можно, оставив заявку по телефону 8 (351) 225-17-94 с 10:00 до 18:00. Количество мест ограничено.

В Челябинске региональное отделение Российского Красного Креста возродили в 2022 году. Благотворительную организацию открыли после пятилетней паузы на Марченко, 11б.