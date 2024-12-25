Школу в микрорайоне «Ньютон» к весне сдадут заказчику

Стройку проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер

У объекта высокая степень готовности, к весне его сдадут заказчику. В школу уже заносят мебель.

«Благоустройство перенесли на летний период из-за погодных условий. Сделаем его в мае-июне», — отметил генеральный директор группы компаний «Голос» Сергей Пахомов.

Алексей Текслер сделал акцент на дополнительных возможностях школы. Здесь два спортзала, просто огромный актовый зал, какие есть не в каждом деревенской клубе. Это дает возможность развивать дополнительное образование и делает школу центром притяжения для всего микрорайона.