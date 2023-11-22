Школу в Челябинской области перевели на дистант из‑за сильного гололеда

Пока формат обучения изменили только на один день

Средняя школа Кунашака переходит на дистанционное обучение из-за сильного гололеда. Дети будут учиться из дома в четверг, 23 ноября. Информацию об этом корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в администрации учебного заведения.

«На дорогах сильный гололед, а у нас часть детей подвозят на уроки на школьном автобусе из соседних поселков и с отдаленных улиц Кунашака. Транспортное предприятие уведомило, что завтра автобусы в рейс не выпустят. Принято решение проводить занятия дистанционно»,— рассказали в администрации школы.

На дистант переводятся оба здания школы: старое, где учится начальная школа, и новое, где занимаются дети с 5-го по 11-й класс. Дистанционное обучение пока вводится только на один день.