Школу с текущей крышей под Чебаркулем отремонтируют к 1 сентября

В Боровом уже идут активные строительные работы

В поселке Боровое под Чебаркулем идет ремонт местной школы. Школа прославилась на всю область, когда местные жители написали жалобу депутату Госдумы Яне Лантратовой, а потом за состояние здания местных чиновников отчитал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, из-за протечек крыши стены в спортзале и в кабинетах стояли мокрые. С потолка и стен облетала разбухшая штукатурка, кое-где проступила зеленая плесень, в помещениях было трудно дышать, искрила проводка.

«Когда я приехала в эту школу (первый раз), она находилось в ужасном аварийном состоянии и к началу учебного года катастрофически не была готова. Сообщила об этом губернатору Алексею Текслеру. Он провел экстренное совещание и сделал последнее „китайское предупреждение“. Благодаря жесткой позиции главы региона ситуация сразу начала меняться. В школе пытаются ускоренными темпами провести необходимые ремонтные работы», — написала Яна Лантратова в личном телеграм-канале.

Власти района заверили депутата, что ремонт закончат уже к концу августа, хотя строителям и отделочникам еще предстоит решить массу проблем.

По словам директора школы Елены Первушкиной, к 1 сентября приведут в порядок проблемную крышу. Также идет косметический ремонт спортзала и кабинетов с промокшими стенами.