Школу колокольного звона открыли в Челябинской области

Рассказываем, где и когда проходят занятия

Любой житель Челябинской области может научиться звонить в колокола. Специальная школа открыта в поселке Роза Коркинского района в храме в честь великомученика Пантелеимона. Занятия проводит главный звонарь Челябинской области Андрей Курбатов, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

На первом уроке Андрей Курбатов показал ученикам устройство колокола и даже поставил им руку. В дальнейшем они будут оттачивать мастерство на специальном тренажере, а также знакомиться с основами исторических звонов разных школ Русской православной церкви.

«Звонарному делу может обучиться любой верующий человек, главное желание. Думаю, что звонарь — это не профессия, а дар Божий, потому что колокола нужно любить. В плохом настроении лучше не подходить к звоннице, не звон получится, а бряканье. По-другому звон называют молитва в металле, поэтому подходить к колоколам нужно с благоговейным чувством»,— рассказал Андрей Курбатов.

Занятия проходят раз в две недели по субботам с 11 до 13 часов. Следующее занятие состоится 21 октября.