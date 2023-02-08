Школу и детский сад в поселке Белый Хутор под Челябинском построят к концу 2023 года

Новые объекты помогут закрыть дефицит образовательных учреждений в Сосновском районе

В загородном квартале Белый Хутор (поселок Западный Сосновского района) идет активная фаза строительства школы на 1100 мест и детского сада с ясельными группами на 278 мест. Для возведения среднего образовательного учреждения застройщику пришлось частично изменить проект, сообщили ИА «Первое областное» в Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки.

«По школе понадобилось время на корректировку проектного решения по фундаменту. Из-за сложной геологии (грунта) проводились испытания свай. В начале 2023 года получили окончательное проектное решение и подрядчик приступил к активным работам на объекте. Для фундамента необходимо забить более 1600 свай. На сегодняшний день на строительной площадке работает техника, более 500 свай уже забиты. За уровнем шума и вибраций следит независимая лаборатория. Сваебои постепенно „смещаются“ вглубь площадки, но замеры продолжатся»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУ КЖСИ.





В компании подчеркнули, что безопасность здания школы и прочность его конструкции стоят на первом месте. Несмотря на то что проектирование и согласование документации заняло достаточно времени, ЮУ КЖСИ делает все возможное, чтобы возвести важный социальный объект до конца 2023 года.

«Что касается садика, мы находимся на этапе котлована. Готовятся траншеи для устройства ленточного фундамента. Уже определен подрядчик на строительно-монтажные работы, закуплен железобетон. График по садику будет соблюден, сдача объекта запланирована на конец 2023 года»,— пояснили ИА «Первое областное» в ЮУ КЖСИ.





Новые объекты, отметили в компании, построят с подводом всей инфраструктуры и со всем внутренним наполнением — мебелью, техникой, обучающим оборудованием, спортивным инвентарем. Школа и детский сад важны не только для Белого Хутора. Активно застраиваемый поселок Западный Сосновского района давно испытывает дефицит образовательных учреждений. Напомним, что в январе этого года в микрорайоне Привилегия открылся IT-лицей. Эта современная школа вмещает до 1100 детей из ближайших новых жилых комплексов. В декабре 2022-го там же начал работу детский сад.

«В этом году будут два детских сада — в Малиновке и в „Конфетти“. В следующем году — еще три: один в L-town, где строится крупный микрорайон, и два — в поселке Западном. Еще несколько лет назад отсюда было большое количество вопросов по социальным объектам, и я очень рад, что мы вместе с застройщиком последовательно их решаем. В ближайшее время все эти вопросы будут закрыты. Начато строительство еще одной школы в Белом Хуторе, там уже есть свайное поле»,— сообщал губернатор Алексей Текслер во время визита в поселок Западный.

Глава Челябинской области во время прямой линии с жителями региона в декабре 2022 года заявлял, что проследит за сроками сдачи школ в Сосновском районе.





Отметим, что строительство школы и детского сада в загородном квартале Белый Хутор ЮУ КЖСИ ведет на заемные средства госкомпании ДОМ.РФ в рамках механизма инфраструктурных облигаций. На создание этих социальных объектов предоставляется кредит общей суммой 1,4 млрд рублей. Финансирование открыли в 2022 году, средства выдаются застройщику частями — по факту выполненных на площадке работ. Один такой транш был в июне минувшего года.

«Мы первыми опробовали на себе механизм финансирования строительства через инфраструктурный заем. Это рабочий инструмент, позволяющий получить доступные кредитные средства на комплексное развитие участков застройки. Сегодня в Белом Хуторе вместе с возведением нового жилья ведется строительство социальной инфраструктуры. Поступившие денежные средства позволят перейти к активной фазе работ»,— комментировал ранее генеральный директор ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко.





Кроме того, ЮУ КЖСИ подала заявку на предоставление кредита для строительства инженерных сетей для всего микрорайона Белый Хутор. Реализация проекта будет идти в несколько этапов в течение 5—7 лет. Документы экспертная комиссия ДОМ.РФ еще не одобрила.