Школьницы из Кыштыма вырастили для города дубовую рощицу

Девочки раздали всем желающим 120 ростков для озеленения улиц

В Кыштыме две сестры-школьницы подарили родному городу 120 ростков дуба. 12-летняя Настя Устинова и 8-летняя Лада Долгова придумали способ, как помочь местным жителям украсить и озеленить улицы и дворы. Об экологической акции девочки рассказали в социальных сетях.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

В ролике, размещенном на страницах Насти и Лады, сказано, что каждый желающий может взять у них бесплатно росток дуба, посадить его и отправить фотоотчет.

«Забота об экологии — одна из самых важных задач на планете Земля. Эта фраза очевидна и понятна. Уничтожение леса — это огромная проблема для всех жителей нашей планеты», — напоминают девочки в видеообращении.

Реализовать идею Насте и Ладе помогали их близкие. Это не первая задумка сестер. В 2020 году девочки вместе с родными раздали около 90 кустов белой сирени.

«В честь Дня Победы мы решили, что можем подарить желающим 25 кустов белой сирени. В городе ее почти нет, а она очень красивая. Мы заранее всё продумали, дедушка помог внучкам с рассадой. Акцию поддержали, в итоге мы раздали намного больше сирени, чем предполагали», — делится воспоминаниями мама девочек Наталья Долгова.

ПОДГОТОВКА К АКЦИИ

Этим летом девочки решили повторить акцию. Готовиться начали еще осенью 2020 года. Тогда и пришла в голову идея, что нужно вырастить дубы, поскольку в Кыштыме не так много этих деревьев. Кроме того, у ростка минимальные шансы самостоятельно пробиться из желудя и выжить в городских условиях.

«Мы решили, что дуб — красивое дерево, связанное со сказками, историями о наполнении силой. Мы нашли плодоносящие дубы, девочки собрали желуди. Замочили их и убрали в подпол. В одном из местных кафе мы попросили не выбрасывать использованные одноразовые картонные стаканчики. В январе высадили в них рассаду, первые всходы появились в феврале. Из 169 желудей проклюнулось 123 растения», — рассказала Наталья Долгова.

Затраты на реализацию экологической акции составили около ста рублей — на удобрение для рассады. Дубочки росли на подоконнике в квартире, девочки сами ухаживали за растениями, поливали и следили за всходами.





СПРОС ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ

В социальных сетях девочки рассказали о дубах только в начале июня. Из-за аномальной жары семья Долговых побоялась, что растения погибнут, если их высадить в мае.

Местные жители с радостью поддержали инициативу школьниц и с удовольствием разбирали рассаду. Ее высаживали на своих садовых участках, на придомовых территориях, на улицах.

«Очень поддержали акцию детские сады. На территории садиков № 5 и 14 будут расти наши дубочки. Еще нам написал мужчина, сказал, что возле их дома в ходе санобработки срезали кроны деревьев и жильцы нуждаются в наших дубках. Кроме того, 23 ростка высадили в микрорайоне Каолиновый. Там строятся новые дома и почти нет зелени», — отметила мама девочек.

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ

Столь осознанный подход к жизни и любовь к природе сестрам прививали с детства. Мама рассказывала дочкам, что необходимо бережно относиться к зеленым насаждениям, поскольку срубить дерево — дело пары минут, а для того, чтобы вырастить его, требуется много лет.

«Большой вклад в их осознанное отношение к природе внес дедушка девочек. У него в саду растет большая береза. Ей около 60 лет, с детства он заботился о дереве, растил его. Когда в огороде паслись коровы, он огородил березу забором, оберегал. Настя и Лада видели, как это важно и ценно для деда, поэтому тоже захотели вырастить дерево», — отметила Наталья Долгова.

Каждый раз, когда участники акции присылают фотографии ростков, девочки очень радуются, что смогли вдохновить кого-то на добрые и важные дела. За неделю, что в Сети висело объявление, кыштымцы разобрали почти все деревца. Благодаря двум школьницам в городе уже появилось около сотни молодых дубов, которые будут напоминать о том, что необходимо бережно и с любовью относиться к природе.