Школьницу из Челябинской области пригласили на стажировку в московский дом моды

Ангелина Кидрасова создает эскизы одежды более пяти лет

15-летняя школьница из Коркино Ангелина Кидрасова приглашена на стажировку в модном доме в Москве. Девушка стала победителем всероссийского конкурса эскизов одежды «MTS-Fashion» для начинающих модельеров, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Дизайном одежды я занимаюсь более пяти лет. За это время накопилось много работ. Для конкурса я внимательно отбирала лучшие. В этом году я посетила мастер-класс дизайнера Игоря Гуляева. Получила профессиональную оценку моих эскизов и увидела показ коллекции его модного дома — такой „интенсив“ меня вдохновил, я поняла, что нужно развиваться в этом направлении дальше»,

— говорит Ангелина Кидрасова.

Еще одна школьница из Коркино — 16-летняя Индира Чиняева — заняла на конкурсе третье место.

В этом году в рамках проекта «Поколение М» дизайнер Игорь Гуляев провел творческую встречу, а также открытое портфолио-ревю для начинающих дизайнеров Челябинской области. Южный Урал стал лидером по числу загруженных работ на конкурс fashion-эскизов.