/ Школьницу с изрезанной рукой вернули родителям полицейские

Девочка несколько дней находилась в Миассе.

15-летняя Виктория из Еткульского района, пропавшая еще в начале недели, найдена. С девочкой все в порядке. Ее обнаружили вчера вечером, 28 ноября. Как и предполагалось, школьница находилась в Миассе. Она сама позвонила маме и в полицию, рассказав, где находится. Все это время девочка гостила у знакомых.

Сотрудниками ОМВД по Еманжелинскому району девочка была возвращена из Миасса домой. Противоправных действий в ее отношении не совершалось. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, что девочки не было дома почти трое суток. Ночью 26 ноября она сбежала из дома, отправилась на автовокзал и купила билет до Челябинска. Там пересела в автобус до Миасса. К поискам привлекли полицию и волонтеров, попросили быть в готовности спасателей Министерства общественной безопасности региона. Была информация, что девочка заходила на свою страничку в соцсетях, но ни с кем там не общалась.