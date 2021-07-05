Школьница из Миасса сделала «селфи в космосе» и победила во всероссийском конкурсе

Работу Татьяны Кузовлевой отметили среди сотни лучших

Двенадцатилетняя школьница из Миасса Татьяна Кузовлева попала в сотню победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», который проводится на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Работу девочки отметили в рамках специальной номинации «Сказки о космосе», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





Школьница занимается в миасской детской школе искусств № 4. На конкурс она представила свой рисунок «Селфи в космосе».

«Номинация „Сказки о космосе“ стала особенной, семейной. Ребята вместе со своими родителями — первыми в жизни наставниками — учились мечтать и воплощать свои мечты в рисунках, сказках, мультфильмах. Мы получили колоссальный отклик — более 10 тысяч участников из самых разных уголков России и мира, потому решили определить беспрецедентное для конкурса число победителей: творческие проекты сразу 100 ребят из 44 регионов страны, а также зарубежных государств — Великобритании и Исландии были признаны лучшими. Для многих из них это будет первая „взрослая“ победа. Самые яркие работы мы представим осенью этого года в нашем сборнике „100 сказок о космосе“», — говорит руководитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» проректор РГГУ Лариса Пастухова.

В 2021 году ряд тематических номинаций, в том числе специальная номинация «Сказки о космосе», проходят при поддержке государственной корпорации «Роскосмос».