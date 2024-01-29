Школьница из Магнитогорска получила в подарок куклу от Владимира Путина

Мечту девочки помог исполнить Народный фронт

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Вероника Шокова из Магнитогорска написала письмо на прямую линию с Владимиром Путиным и попросила президента подарить ей куклу. Желание было исполнено, и совсем недавно член штаба Народного фронта в Челябинской области Жанна Яковенко вручила девочке заветный подарок. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Юная Вероника — настоящий патриот своей страны. Девочка считает, что Владимир Путин — самый лучший президент в мире, потому что он сделал Россию сильной, независимой и доброй. Школьница даже мечтает стать помощницей президента, когда вырастет.

В своем письме Владимиру Путину она также рассказала о том, что любит заниматься в театральной студии и играть с куклами. И попросила президента подарить ей куклу.

«Ну разве можно оставить будущую помощницу президента без подарка? Мы передали Веронике особую куклу»,— рассказали в Народном фронте.

Девочка осталась в восторге от подарка.