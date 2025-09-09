Школьница из Челябинской области прошла в финал конкурса «Знание.Лектор» в Москве

Она рассказывает о подвиге Уральского добровольческого танкового корпуса

Школьница из Аши стала финалисткой Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Свое выступление Мария Галимова посвятила истории и сохранению исторической памяти. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Финалистка конкурса — ученица школы № 4 им. Героя России Евгения Конопелькина города Аши. В своей школе она проводит классные часы, где рассказывает о подвиге Уральского добровольческого танкового корпуса во время Великой Отечественной войны.

Помимо открытых уроков, девушка участвует в конкурсах: она уже стала призером международного фестиваля «Башкирские встречи», победителем всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» и финалистом конкурсов по сохранению исторического наследия и Евразийских экономических форумов молодежи.

«Я приятно удивлен результатом, который показали учащиеся из малых городов и сельских населенных пунктов — в финале их будет 11 человек. Это говорит о том, что на самом деле нет никаких преград, в основе успеха всегда стоит мечта и искреннее желание добиться большого результата. Хотел бы отдельно отметить, что 45 из 50 финалистов занимаются волонтерством, 20 человек — помогают бойцам СВО в тылу. По-настоящему здорово, что у нас такие деятельные разносторонние финалисты. Рад возможности пригласить их в Москву на финал конкурса, а также на незабываемую смену в „Артеке“. Желаю ребятам успехов», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего в финал Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» прошли 50 школьников и студентов СПО из 27 регионов: от Республики Крым до Хабаровского края. Ребята обошли более четырех тысяч конкурсантов со всей страны. Уже в ноябре им предстоит пройти финальные испытания от Общества «Знание» в Москве.

Финалистов конкурса будут ждать на зимнюю смену в Артеке с 6 по 27 декабря.

Напомним, в число победителей партнерской номинации четвертого сезона конкурса «Знание.Лектор» вошла челябинский врач-эндокринолог клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Кабачкова. Тогда победителями стали 70 лекторов из 37 регионов страны, каждый получил 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.