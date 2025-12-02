Школьница из Челябинска завоевала серебро на IJSO‑2025

Всего сборная России получила 9 медалей

Сборная России одержала победу на XXII Международной естественно-научной олимпиаде (IJSO), которая впервые прошла в России в «Сириусе». Нашу страну представляли девять школьников, и все они завоевали медали — 7 золотых и 2 серебряные, сообщили в пресс-службе федерального правительства.

Одну из двух серебряных медалей завоевала школьница из Челябинска Светлана Безукладникова.

На олимпиаде команды из 24 стран решали междисциплинарные задания на стыке физики, химии, биологии. В их распоряжении были высокотехнологичные лаборатории «Сириуса».

«В этом году нашим ребятам удалось значительно улучшить результаты: все 9 школьников завоевали медали. В ходе состязаний они выполняли задания по физике, химии и биологии. Именно эти предметы закладывают основу технологического лидерства — национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным»,— отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада проходила параллельно с Конгрессом молодых ученых, что позволило школьникам из разных стран мира увидеть, над какими задачами сейчас работают российские ученые.

Ранее двое челябинских школьников завоевали серебряные медали на Китайской национальной олимпиаде по математике. Всего сборная России получила шесть медалей.

Технологическое лидерство России обсудили на прошлой неделе на конференции в Госдуме. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, являясь председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», выступил с инициативами по развитию промышленности и повышению производительности труда.