Школьница из Челябинска вошла в тройку лучших начинающих ювелиров России

Екатерина Кленова получила бронзовую медаль на чемпионате «Профессионалы»

Ученица челябинской гимназии № 48 Екатерина Кленова получила бронзовую медаль всероссийского чемпионата «Профессионалы». Девушка вошла в тройку лучших в компетенции «Ювелирное дело», сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Девушка занимается ювелирным делом на базе челябинского образовательного комплекса «Смена».

«Екатерина продемонстрировала высокий уровень мастерства. Такой успех может стать прочной основой для дальнейшего развития в профессии», — отмечают в пресс-службе.

Всего в отборочных соревнованиях принимали участие около 250 талантливых учеников со всей России.