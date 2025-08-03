Школьница из Челябинска сделала 100 сухих душей для бойцов СВО

В ближайшее время их передадут военнослужащим

13-летняя Есения из Челябинска увидела, как взрослые помогают военнослужащим, находящимся в зоне СВО, и тоже загорелась идеей сделать для бойцов что-то полезное. Так школьница изготовила 100 сухих душей, рассказали активисты Народного фронта.

«Сухой душ делается очень просто, поэтому такая помощь оказалась для меня самым оптимальным вариантом. Для него нужны ткань дорнит, специальное мыло и салфетки»,— поделилась девочка.

К каждому набору Есения создала инструкцию. А еще нарисовала открытку, в которой пожелала бойцам скорейшей победы.

Совсем скоро наборы передадут военнослужащим.