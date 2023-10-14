Школьница из Челябинска приняла участие в шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки

Пройти в финал и получить денежный приз девочке не удалось

Юная жительница Челябинска Дарья Тришина приняла участие в шоу «Умнее всех» на одном из телеканалов. Девочка успешно прошла несколько туров, но не смогла выйти в финал шоу, передает ИА «Первое областное».

13-летняя Дарья приняла участие во втором выпуске программы. Ведущая Тина Канделки задавала школьникам различные вопросы, порой совсем непростые, и за каждый правильный ответ начисляла ребятам баллы. Победителя ждал денежный приз.

В первом раунде программы Дарья успешно ответила на вопросы Тины Канделаки и без проблем прошла во второй раунд. Второй оказался не таким простым: за отведенное время школьница правильно ответила на восемь вопросов и заработала 16 баллов. Третий раунд девочка снова преодолела с легкостью, но по итогам четвертого набрала 43 балла и не смогла попасть в финал программы.

Участие в шоу приняли школьники в возрасте от 13 до 14 лет, которые уже успели добиться успехов в программировании, истории, финансах и других сферах и предметах. Сама Дарья увлекается программированием и историей, а также, несмотря на свой юный возраст, успела поработать на Детской железной дороге.