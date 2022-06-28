Школьница из Челябинска озвучила принципы «Большой перемены» на заседании в Кремле

Новое детское движение в мае 2022 года поручил создать президент России Владимир Путин

Ученица челябинской гимназии № 26 Анастасия Твердохлеб в Екатерининском зале Кремля озвучила предложения молодежи о принципах формируемой в России «Большой перемены». Девочка рассказала председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко, что новое детское движение должно быть основано на дружбе, уважении, патриотизме, объединении и созидании.



Встреча школьников из числа участников конкурса «Большая перемена» прошла 27 июня. Ребят, в числе которых была челябинка, пригласили на заседание Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Речь шла о вопросах морально-нравственного воспитания подрастающего поколения.

«Для меня большим счастьем стала возможность лично принять участие в разработке концепции детского движения „Большая перемена“. Вместе с ребятами мы объединились по командам, устроили мозговой штурм и думали над тем, какое может быть название, атрибуты, ценности и традиции движения. Так мы сформулировали основные принципы участников нового объединения», — рассказала Анастасия Твердохлеб.

На первое место дети поставили дружбу. По словам челябинской школьницы, друзей каждый находит в детстве, и они проходят с нами через всю жизнь. Поэтому в основу «Большой перемены» должен лечь этот важный принцип, а также уважение, патриотизм, объединение и созидание.

«Важна любовь к своей стране, готовность не на словах, а на деле вносить вклад в ее развитие и гордость за великую историю. Движение даст нам возможность собраться всем вместе, но при этом сохранить свою индивидуальность. При этом мы, участники „Большой перемены“, не просто ждем, когда за нас что-то сделают. Мы сами активно принимаем участие в развитии себя, окружающего мира. Мы — не наблюдатели и слушатели, а созидатели и деятели», — объяснила Анастасия Твердохлеб.

Школьница является региональным участником конкурса «Большая перемена» по Челябинской области, также принимала участие в первом Всероссийском слете детских общественных организаций под названием «Первый в XXI», который проходил 1 июня в Москве на ВДНХ.