Школьница из Челябинска набрала по 100 баллов на ЕГЭ по истории и литературе

До сотни по русскому языку девушке не хватило двух баллов

Челябинская школьница Дарья Расторгуева заработала 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам: истории и литературе. Кроме того девушка — призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. О талантливой школьнице рассказали в пресс-службе министерства образования Челябинской области.



«Талантливые педагоги тратили силы и время, всегда поддерживали, были рядом и верили в меня. Мои собственные усилия, и немножко везения привели меня к высокому результату. Следующая моя цель — поступить на филологический факультет СПбГУ: хочу связать свою жизнь с изучением литературы и культуры родной страны»,— поделилась отличница.

До третьей сотни девушке не хватило двух баллов: на ЕГЭ по русскому языку она набрала 98 баллов, а за экзамен по математике получила «отлично».