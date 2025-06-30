Школьнику из Челябинской области пришлось сменить фамилию из‑за насмешек

Трудности процесса помогла преодолеть уполномоченный по правам ребенка в регионе

Детский омбудсмен Евгения Майорова помогла сменить фамилию школьнику — сыну участника СВО, который столкнулся с насмешками сверстников. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области рассказала на своих страницах в соцсетях.

К омбудсмену обратилась мама мальчика с просьбой помочь: сверстники насмехаются над ее сыном из-за непростой фамилии, но официально сменить ее у семьи не выходило — требовалось согласие отца, который находится в зоне проведения спецоперации, и множество других документов.

«Мы взяли инициативу в свои руки, добились разрешения от компетентных органов и обеспечили оперативность процесса»,— рассказала Евгения Майорова.

Теперь мальчик спокойно живет и учится с новой фамилией.