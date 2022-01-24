Школьников и студентов Челябинской области научат грамотно обращаться с деньгами

Серия бесплатных вебинаров продлится до 22 апреля 2022 года

«Обучение проходит в формате лекций. Они помогают выстраивать грамотное финансовое поведение, знакомят старшеклассников с актуальными финансовыми продуктами и услугами, предупреждают о рисках на финрынке. Кроме того, вебинары могут помочь школьникам в подготовке к выпускным экзаменам по смежным дисциплинам»,

— рассказали в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

«На занятиях учащиеся разбирают практические финансовые ситуации и принимают самостоятельные решения»,

— уточнили в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.