Школьников и студентов Челябинской области приглашают на онлайн-уроки по финансовой грамотности. Подключиться к занятиям можно группой и индивидуально. Серия вебинаров уже началась и продлится до 22 апреля. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.
«Обучение проходит в формате лекций. Они помогают выстраивать грамотное финансовое поведение, знакомят старшеклассников с актуальными финансовыми продуктами и услугами, предупреждают о рисках на финрынке. Кроме того, вебинары могут помочь школьникам в подготовке к выпускным экзаменам по смежным дисциплинам», — рассказали в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.
Лекции детям и студентам читают эксперты Банка России, Пенсионного фонда, налоговой службы, преподаватели вузов и представители финансовых организаций.
«На занятиях учащиеся разбирают практические финансовые ситуации и принимают самостоятельные решения», — уточнили в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.
Добавим, в 2021 году общее количество просмотров онлайн-уроков школьниками и студентами от Челябинской области составило 19 тысяч.
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