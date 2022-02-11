Челябинская область примет участие в основном этапе международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment). С 4 апреля по 20 мая 15-летних учащиеся 7 школ региона подремонтируют креативное мышление, математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобра.
«Челябинская область вошла в число 43 регионов, которым предстоит принять участие в международном исследовании качества образования PISA. В выборку основного этапа PISA попали обучающиеся из 7 школ Нагайбакского и Сосновского муниципальных районов, Южноуральского, Магнитогорского, Копейского и Челябинского городских округов», — рассказала начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.
Тестирование школьники будут проходить на компьютерах. Цель — выявить, обладают ли 15-летние подростки, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в современном обществе.
«Программа позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования разных стран и оценить эффективность стратегических решений в области образования. Итоги основного этапа исследования PISA-2022 будут официально объявлены в декабре 2023 года», — уточнили в региональном Минобре.
Подробнее о международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA и открытые задания представлены здесь.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города