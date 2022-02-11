Качество школьного образования в Челябинской области оценят по критериям PISA

В исследовании примут участие подростки из семи школ

«Челябинская область вошла в число 43 регионов, которым предстоит принять участие в международном исследовании качества образования PISA. В выборку основного этапа PISA попали обучающиеся из 7 школ Нагайбакского и Сосновского муниципальных районов, Южноуральского, Магнитогорского, Копейского и Челябинского городских округов»,

— рассказала начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

«Программа позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования разных стран и оценить эффективность стратегических решений в области образования. Итоги основного этапа исследования PISA-2022 будут официально объявлены в декабре 2023 года»,

— уточнили в региональном Минобре.