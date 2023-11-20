Школьников Челябинской области пригласили стать научными видеоблогерами

Стартовал всероссийский конкурс «Знаешь? Научи!»

Учащиеся 1—11 классов школ Челябинской области имеют возможность выиграть путешествие, образовательные курсы, технику или мерч, если станут призерами всероссийского конкурса «Знаешь? Научи!». Для победы нужно записать научно-популярное видео, доступно объясняющее теорию или явление окружающего мира, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Конкурс проводят АНО «Национальные приоритеты» и «Росатом». Для участия нужно записать ролик продолжительностью не более 3 минут и опубликовать его на сайте просветительской платформы Homo Science nauka. homo-science.ru до 5 февраля 2024 года. В роли судей выступят пользователи платформы. Они оценят работы по трем критериям: понятность, увлекательность и глубина освещения темы. Ролики с наиболее высокими баллами представят экспертному совету, который проверит видео на научную достоверность.

Победителей определят в нескольких возрастных категориях по номинациям «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во Вселенной», «Общественные и гуманитарные науки» и «Науки будущего». Кроме детей специальные призы получат школьные учителя-наставники финалистов, а также школы, где учатся победители.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в апреле 2024 года в павильоне «Атом» на ВДНХ.