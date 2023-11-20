Учащиеся 1—11 классов школ Челябинской области имеют возможность выиграть путешествие, образовательные курсы, технику или мерч, если станут призерами всероссийского конкурса «Знаешь? Научи!». Для победы нужно записать научно-популярное видео, доступно объясняющее теорию или явление окружающего мира, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Конкурс проводят АНО «Национальные приоритеты» и «Росатом». Для участия нужно записать ролик продолжительностью не более 3 минут и опубликовать его на сайте просветительской платформы Homo Science nauka. homo-science.ru до 5 февраля 2024 года. В роли судей выступят пользователи платформы. Они оценят работы по трем критериям: понятность, увлекательность и глубина освещения темы. Ролики с наиболее высокими баллами представят экспертному совету, который проверит видео на научную достоверность.
Победителей определят в нескольких возрастных категориях по номинациям «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во Вселенной», «Общественные и гуманитарные науки» и «Науки будущего». Кроме детей специальные призы получат школьные учителя-наставники финалистов, а также школы, где учатся победители.
Церемония награждения победителей конкурса состоится в апреле 2024 года в павильоне «Атом» на ВДНХ.