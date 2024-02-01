Школьников Челябинской области приглашают попробовать себя в киноискусстве

На Южном Урале стартует проект фестиваля молодежного кинотворчества «МолоКО»

В Челябинске объявили запуск второго потока наставнического проекта в рамках фестиваля молодежного кинотворчества «МолоКО», в котором 60 южноуральских школьников попробуют себя в киноискусстве. Они пройдут обучение у известных режиссеров, актеров и журналистов федерального и регионального уровня, сообщают организаторы мероприятия.

В рамках проекта с 18 по 21 марта 60 школьников пройдут насыщенный интенсив, в ходе которого научатся создавать полезный видеоконтент, доносить важные смыслы о социальных и культурно-нравственных проблемах до своих сверстников, а также создадут проекты своих короткометражных документальных фильмов/роликов.

«Лучшие из работ будут показаны на самом кинофестивале, который пройдет в период празднования важного для страны события — Дня Победы 9 мая в кинотеатре РК „Мегаполис“, а победители получат награды», — сообщают организаторы проекта.

Организаторы мероприятия приглашают к участию школьников от 14 до 17 лет, у которых есть желание попробовать себя в киноискусстве. Для этого необходимо собрать команду из своей школы, записать видеоролик — визитку команды и заполнить анкету. Заявки принимаются до 20 февраля. Подробности можно посмотреть на официальной странице в группе «Вместе» во «ВКонтакте».

Наставнический проект в столице Южного Урала пройдет при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала (гранты губернатора Челябинской области), Фонда президентских грантов и videoproduction* «Истории для тебя».

Организатором мероприятия выступит Челябинская ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ. Генеральный медиапартнер проекта — телеканал ОТВ.

videoproduction* — в переводе с английского «видеопроизводство».