Школьников Челябинской области приглашают организовать точки сбора макулатуры

Всероссийская акция пройдет до 23 марта

В России стартовала экологическая акция: в школах и детских садах предлагают организовать точки сбора макулатуры. Победители получат призы и сертификаты на посадку деревьев. Высадить свой лес могут все желающие, сообщают организаторы акции — Фонд «Экология», Россельхозбанк и АНО «Убиратор Просвещение».

Акция называется «Посадим лес вместе». Ее суть — в утилизации ненужных бумажных отходов, деньги от их переработки пойдут на весеннюю посадку деревьев в 2025 году. Пять самых активных школ и детских садов получат сертификаты на посадку деревьев и призы.

«Все участники акции будут награждены грамотами за участие. По итогам весенней посадки деревьев организаторы подготовят видеоотчет, чтобы каждый ребенок увидел результат своего вклада в сохранение природы», — сообщили в департаменте общественных связей банка.

Как организовать точку сбора макулатуры?

1. Чтобы присоединиться к проекту, оставьте заявку в анкете по ссылке.

2. Дождитесь звонка от менеджера проекта для уточнения деталей по заявке и получения всех необходимых материалов для подготовки и проведения акции.

3. Организуйте сбор макулатуры на площадке детского сада или школы.

4. В назначенный день примите машину, которая вывезет собранное сырье.

В прошлом году активисты высадили 77 500 деревьев на сумму 10,5 млн рублей.