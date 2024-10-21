Школьников Челябинской области посвятили в проект «Хранители истории»

Ребята из «Движения первых» также возложили цветы к монументу Вечного огня

Сегодня, 21 октября, школьники Челябинской области приняли участие в необычном мероприятии. Для них Движение первых организовало посвящение во всероссийский проект «Хранители истории». А по окончании мероприятия ребята возложили цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Для того, чтобы стать участниками проекта «Хранители истории», ребята 30 команд из 41 муниципального образования Челябинской области в течение нескольких месяцев ухаживали за своими памятными местами. Вместе с педагогами они проводили просветительские занятия и экскурсии, погружаясь в богатую историю нашего края, а также делились своим опытом со сверстниками. Среди победителей представители Челябинского, Южноуральского, Трехгорного Усть-Катавского городских округов, а также Варненского, Ашинского, Верхнеуральского муниципальных районов и другие.





«Важно не забывать наших предков, ведь забывая предков, мы можем забыть самих себя. Поэтому необходимо уделять внимание истории, пристально изучать её и сохранять память о поколениях и подвигах наших героев»,— прокомментировала директор Государственного исторического музея Южного Урала Полина Глинских.

В рамках проекта Светлана Ситдикова и Диана Баранова Диана проделали непростую работу. Помимо изучения история родного поселка, девочки благоустроили памятник атаману Григория Семенова.

«Мы приняли участие в проекте „Движение Первых“, потому что нам важно сохранение истории нашего поселка. Мы выбрали памятник Григорию Семенова. В далеком прошлом этот человек сделал многое для нашего посёлка. Мы скосили всю траву возле памятника, покрасили забор и убрали весь мусор», — поделились впечатлениями участницы корреспонденту ИА «Первое областное».



Проект «Хранители истории» с каждым годом набирает обороты. Все больше и больше ребят стали проявлять глубокий интерес к истории и патриотизму страны.

«Причем, у них есть желание изучать историю не только в формате школьного урока, но и погружаться в историю родного края, а самое важное — приумножать эту историю и сохранять память подвигов героев своего родного города и муниципального образования»,— добавляет руководитель регионального отделения «Движения Первых» Челябинской области Светлана Буравова.

В рамках панельной дискуссии декан историко-филологического факультета Челябинского государственного университета Гришина Наталья представила второй сборник рассказов бойцов СВО и семей погибших «Нет уст святее товарищества».

«В этом сборнике собраны истории, которые не оставят равнодушным никого. Это живая история, которая рассказывает нам, как наши бойцы выживают во фронтовых условиях, что значит взаимовыручка, как боевое товарищество помогает выжить в очень непростых фронтовых условиях»,— рассказала кандидат исторических наук Гришина Наталья.

После панельной дискуссии все участники отправились к Памятнику павшим в Великой Отечественной войне «Вечный огонь». На бульваре Славы школьники торжественно возложили цветы и произнесли клятву Хранителя истории.





Автор: Лилия Полякова