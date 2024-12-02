Школьников Челябинской области научат создавать надежные пароли

С 26 ноября по 23 декабря проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет»

Школьники из Челябинской области могут проверить свои навыки пользования интернетом на Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет». Научиться создавать надежные пароли и безвредно использовать соцсети можно до 23 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Принять участие в олимпиаде приглашают школьников с 1‑го по 11‑й классы. По словам зампредседателя правительства, руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, с развитием интернет-среды возникают риски для цифровой безопасности.

«В этом году мероприятие охватит широкий спектр актуальных вопросов цифровой грамотности, включая использование искусственного интеллекта, распознавание спама и безопасное взаимодействие с цифровыми платформами», — сказал Дмитрий Григоренко.

Участники олимпиады узнают, как совершать онлайн-покупки и при этом защитить свои личные данные. На решение заданий у ребенка будет 60 минут.





Для участия нужно зарегистрироваться на сайте Учи.ру. Задания адаптированы под разный возраст. Их можно выполнить дома и даже с родителями.

«Все участники соревнования получают сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, учителя — благодарственные письма», — отметили в пресс-службе.

Каждое задание моделирует ситуацию, с которой ребенок может столкнуться в цифровой среде, уточнила руководитель регионального развития «Учи.ру» Илона Абаншина. Задачи позволяют развивать критическое мышление, память и навыки работы с информацией.