Школьников Челябинской области начали отправлять на карантин по ОРВИ

На этой неделе не учатся четыре класса в школе села Миасского

Несколько классов школы села Миасского в Красноармейском районе Челябинской области отправлены на дистант — здесь ввели карантин по ОРВИ и гриппу, сообщает местная газета «Маяк».

Как рассказала изданию заместитель начальника районо Елена Демьяненко, в миасской школе № 1 не учатся четыре класса — на дистант отправлены 94 ребенка.

Напомним, решение о карантине принимает директор школы. На дистант отправляются классы, параллель или целая школа, если ОРВИ болеют 20% учащихся.

Еще два класса закрыты в Октябрьской школе. Здесь причина другая — вирусный менингит. Еще в августе инфекцию подхватила одна из школьниц. На 20-дневный карантин посадили класс, где учится сама девочка, и класс, где учится второй ребенок из этой семьи.

Между тем в Челябинской области уже началась вакцинация против гриппа. Сделать прививку, в том числе четырехкомпонентной вакциной, можно в любой поликлинике области.