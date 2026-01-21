Школьников Челябинской области готовятся перевести на дистант

В регион идет очередная волна похолодания

После первой волны крещенских морозов на Южный Урал идет очередная порция холода. Из-за этого школы морально готовятся перейти на дистант. Администрация нескольких образовательных учреждений Челябинска уже предупредила об этом школьников и родителей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В связи с низкими температурами возможен переход образовательного процесса на дистант», — сообщил в чате школы, к примеру, директор первой гимназии Дамир Тимерханов.

По правилам отмена занятий в школах начинается уже при −25 градусах.

В ночь на четверг, 22 января, температура воздуха опустится до −35 градусов. Днем −23…−28 градусов.

В ночь на пятницу, 23 января, еще холоднее: воздух охладится до −32…−37 градусов. Днем −23…−28 градусов. Примерно такая же температура будет и в субботу, 24 января.

Скорее всего, начальная школа с четверга уйдет на дистант. Для ребят из более старших классов очные занятия если и будут, то только во вторую смену.