Школьников Челябинска приглашают на бесплатные занятия техническим творчеством

Дети от 8 до 14 лет смогут попробовать себя в передовых профессиях

В Челябинской области с 6 по 24 июня пройдет серия пробных учебных занятий для школьников. Дети от 8 до 14 лет смогут бесплатно примерить роли начинающих робототехников, программистов, дизайнеров, авиамоделистов и ученых. Традиционную серию уроков для них проведет региональный центр технического творчества. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства образования и науки.

«Если ребенок проявляет интерес к современным технологиям и науке — любит играть с конструктором и создавать необычные устройства, обожает роботов, компьютеры и другую технику, а также увлекается изучением окружающего мира — у него есть отличная возможность сделать первый шаг к самым передовым профессиям нашего времени. Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку», — рассказали в Минобре Челябинской области.

Смена включает в себя пробные ознакомительные занятия по следующим направлениям:

IT-технологии («Scratch-программирование», «IT-программирование»);

дизайн и 3D («3D-моделирование», «Графический дизайн»);

естественно-научное («Занимательная наука»);

моделирование («Авиамоделирование»);

робототехника.

Занятия будут проводиться в будние дни в две смены — с 12:00 до 13:30 и с 14:00 до 15:30. Продолжительность каждого занятия — полтора часа.

Ребята будут распределены по шести возрастным группам численностью 10 человек. Количество участников ограничено.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (900) 029-50-10 или написав на электронную почту nabor@robo74.ru.