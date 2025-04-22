Школьники Южного Урала могут участвовать в проекте «Ледокол знаний»

Победители поедут в арктическую экспедицию к Северному полюсу



В Челябинской области школьники могут принять участие в международном проекте «Ледокол знаний», сообщают организаторы проекта. Победители проекта отправятся в арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы». Экспедиция 2025 года приурочена к 80-летию атомной промышленности и 50-летию начала освоения Россией Северного морского пути.

В шестом сезоне проекта «Ледокол знаний» школьники соревнуются в трех номинациях: «Исследователь», «Изобретатель» и «Инноватор». Участники проходят интеллектуальные и творческие испытания. 144 лучших школьника примут участие в региональных отборах, а финал состоится в Москве в конце июня. В этом году в арктическую экспедицию отправятся 70 школьников.

В состав экспертов входят известные ученые, популяризаторы науки, а также молодые деятели культуры и спорта.

19 мая будут объявлены имена финалистов, представляющих федеральные округа на финальном этапе в Москве.

Подробности об участии можно узнать на сайте проекта.