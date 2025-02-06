Школьники в Усть‑Катаве научились моделировать самолеты

Занятия в IT‑кубе помогают им развить навыки конструкторского мышления

В Усть-Катаве на базе IT-куба школьники и их педагоги освоили технику моделирования самолетов. Накануне здесь прошел мастер-класс с участием специалистов регионального центра технического творчества, посетил его и глава округа Сергей Семков. Он выразил надежду, что занятия моделированием помогут ребятам не только развить навыки конструкторского мышления, но и внести вклад в развитие УКВЗ, сообщает газета «Усть-Катавская неделя».

На мастер-классе ребята из различных школ создавали модели самолетов и соревновались в точности и скорости их запуска. Старшие школьники собирали модели самостоятельно, следуя инструкциям, а младшие работали под руководством наставников.

Сергей Семков, открывая мастер-класс, продемонстрировал сувенирную модель трамвайного вагона, созданную УКВЗ. И предположил, что участники школы моделирования в будущем смогут внести свой вклад в улучшение усть-катавского трамвая.

«Наши педагоги в это время учились строить модели посерьезнее. Колеса, тележка, оси. Все детали обведены на фанере лазерным лучом, но чтобы добыть их оттуда, необходимо прорезать материал ножом. А чтобы изделие получилось без зазубрин и приятным на вид, необходимо края обработать наждачной бумагой. И уже только потом клеить и собирать макет», — пишет журналист «Усть-Катавской недели».

Прибыли в Усть-Катав и специалисты из челябинского регионального центра технического творчества. Они поделились идеями по развитию начального технического моделирования на базе IT-куба. Это сотрудничество стало важным шагом в расширении горизонтов творчества для местных школьников.

Челябинские эксперты предложили три ключевых направления для развития творчества: авиа-, авто- и судомоделирование. Эти направления открывают широкие возможности для младших конструкторов, позволяя им погружаться в мир технологий и развивать практические навыки в создании собственных моделей. Мероприятие завершилось запуском созданных школьниками моделей самолетов.