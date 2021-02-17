Школьники спасли Челябинскую область от эпидемии ОРВИ

Растет только уровень заболеваемости среди взрослого населения

Власти Челябинской области рассказали об эпидемиологической обстановке на территории региона. За последнюю неделю ОРВИ диагностировали почти у 27,5 тысячи местных жителей, большая часть из которых — взрослые.

«Сейчас уровень заболеваемости выше уровня прошлой недели на 3%. Мы отмечаем рост обращений к врачу среди детей до 7 лет и cреди взрослых. Среди школьников и подростков заболеваемость идет на спад. Пока уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 16%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 9%, среди школьников заболеваемость ниже порога на 25%, среди детей от 3 до 6 лет — на 33%, до 2 лет — на 30%», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Кроме того, первый вице-губернатор отметила, что основные очаги заболеваемости (66%) ОРВИ распределены между Челябинском, Магнитогорском, Миассом и Копейском. На Челябинск приходится 37,3% заболевших на прошлой неделе.

Также снижается число внебольничных пневмоний. За прошедшую неделю выявлены 567 случаев — это ниже, чем в феврале 2020 года.

Гриппа на территории региона все еще нет.