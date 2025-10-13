Школьники со всей России спроектируют «умные города» на хакатоне в Челябинске

Регистрация команд открыта до 15 октября

Всероссийский хакатон для старшеклассников «Умные города и дома» пройдет в Челябинске 25—26 октября. Если в прошлом году в хакатоне принимали участие только местные школьники, то теперь мероприятие вышло на федеральный уровень. Организаторами выступают министерство образования и науки Челябинской области, Группа компаний inSmart и ИТ-лицей «Привилегия», рассказали Первому областному информагентству в оргкомитете.

В хакатоне примут участие 40 команд, состоящих из школьников 9—11 классов. Все они представляют разные города России. Участникам соревнования предстоит решить технологические кейсы от промышленных партнеров. Задача — разработать практические решения для совершенствования городской среды, инфраструктуры и образовательных пространств.

Как отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, хакатон является современным профориентационным проектом, нацеленным на подготовку кадров для приборостроения — одной из приоритетных отраслей для экономики Южного Урала.

«Наша задача — не просто погрузить ребят в мир „Смарт Сити“, а позволить им включить фантазию и сказать нам, технологическому бизнесу, — через 3 года рынку будут нужны вот такие решения! Это будущее, которое ребята создадут сами», — заявил директор по развитию ГК inSmart Алексей Усков.

Хакатон состоится 25—26 октября 2025 года в ИТ-лицее «Привилегия». К участию приглашаются команды школьников со всей страны.

Регистрация команд (до 5 человек с педагогом-руководителем) открыта до 15 октября.

Победители получат шанс реализовать свои проекты в реальных условиях при поддержке организаторов.