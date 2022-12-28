«Путевки школьникам выдавали за достижения в учебе, культуре и спорте. Также отправиться в путешествие могли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для юных южноуральцев были организованы экскурсии на предприятия, в телецентры, нацпарки и особо охраняемые территории. Все это делалось для того, чтобы ребята смогли по достоинству оценить архитектурные и природные богатства своей малой родины», — рассказывают в пресс-службе.
В конце года к проекту смогли присоединиться целые классы. Минобрнауки совместно с Минэкономразвития региона организовали для школьников с 5-го по 9-й класс конкурс «Твоя возможность увидеть Южный Урал». Победители конкурса смогли поехать в бесплатное путешествие со своим классом.