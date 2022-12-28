Школьники получили 9 тысяч бесплатных путевок в путешествие по Челябинской области

Кто-то даже отправился в поездку с классом

В 2022 году Челябинская область стала одним из пилотных регионов России, где школьникам раздавали путевки на путешествие по родному краю. В интересной поездке побывали почти 9 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

«Путевки школьникам выдавали за достижения в учебе, культуре и спорте. Также отправиться в путешествие могли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для юных южноуральцев были организованы экскурсии на предприятия, в телецентры, нацпарки и особо охраняемые территории. Все это делалось для того, чтобы ребята смогли по достоинству оценить архитектурные и природные богатства своей малой родины»,

— рассказывают в пресс-службе.

В конце года к проекту смогли присоединиться целые классы. Минобрнауки совместно с Минэкономразвития региона организовали для школьников с 5-го по 9-й класс конкурс «Твоя возможность увидеть Южный Урал». Победители конкурса смогли поехать в бесплатное путешествие со своим классом.