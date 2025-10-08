Школьники Красноармейского района познакомились с работой ИА «Первое областное»

Экскурсию для них провела главный редактор нашего издания Тогжан Мусабаева

Сколько зарабатывают журналисты и как они проверяют информацию? Есть ли у информагентства планы стать федеральным изданием и сколько в его штате сотрудников? Эти и многие другие вопросы задали школьники из Красноармейского района во время экскурсии в редакции информагентства «Первое областное».

Познакомила ребят с работой ведущего СМИ региона главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева. Она рассказала о том, каким образом построена работа в редакции и как вообще появляются новости на сайте.





«Тщательно и внимательно подходим к выбору источника информации. Берем в работу только достоверные каналы. Зачастую перепроверять информацию приходится лично, выезжая на место события», — рассказала главный редактор информагентства.

Ребята слушали внимательно, им это было интересно. Большинство из них уже пробовали себя в качестве журналиста: они работают в медиацентре при школе, принимают участие в подготовке материалов для стенгазеты. В большей степени их любопытство было адресовано к работе журналистов издания: каким образом они оказались в профессии, какие поездки на мероприятия им запомнились больше других.





На их вопросы ответили профильные специалисты издания — корреспонденты отделов «Культура» и «Спорт» Евгения Старцева и Виталий Визаулин. Живую дискуссию вызвало у ребят использование ИИ в журналистике. Сошлись на мнении, что нейронки помогают, но злоупотреблять ими нельзя.

«Попробуйте писать личные дневники, фиксируйте в нем то, что видите вокруг себя. Чем больше вы пробуете писать, тем больше „набиваете“ руку. Такая практика поможет вам освоить профессию журналиста», — посоветовал школьникам один из наших коллег.

Авторы самых интересных вопросов получили подарки от издания с символикой ИА «Первое областное». Договорились о том, что по окончании школы ребята смогут постажироваться в информагентстве. Ну а мы со своей стороны всегда готовы дать им свои рекомендации и советы.