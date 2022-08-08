Школьники из Ясиноватой отправились на отдых в Анапу по инициативе Алексея Текслера

В это время при поддержке Челябинской области в ДНР строятся дороги и восстанавливается школа

Дети из Ясиноватой отправились в оздоровительный лагерь «Жемчужина» в Анапу по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ясиноватой.

«7 августа мы отправили на отдых 52 ребенка, в ближайшее время еще 255 детей отправятся на море. Выражаю благодарность губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за помощь в реализации данного проекта», — цитирует мэрия главу города Дмитрия Шевченко.

Кроме того, Челябинская область помогает в восстановлении школы № 6 и дорог в Волновахе. Как сообщили в местной администрации, на сегодняшний день в образовательном учреждении устанавливают окна, выполняют внутреннюю отделку помещений, а также восстанавливают электроснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

Ранее в Ясиноватую из Челябинской области доставили оборудование для подготовки к отопительному сезону. Материалы будут использовать при восстановлении водоканала, который оказался поврежден после обстрела ВСУ.