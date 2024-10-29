Школьники из Сосновского района выиграли межрегиональный хакатон

Победу в состязаниях одержали ребята из ИТ‑лицея «Привилегия»

В Челябинске завершился первый межрегиональный хакатон «Умные города и дома», собравший 21 команду школьников из разных уголков области. Командам необходимо было решать сложные логические задачи от организаторов и партнеров проекта. Лучше других это сделали школьники из ИТ‑лицея «Привилегия» Сосновского района, сообщают организаторы мероприятия.

Основной темой конкурса стала разработка инновационных решений для умных городов и домов.

Цель хакатона — выявление и поддержка талантливых школьников, а также мотивация к изучению естественных и технических наук.

Участниками конкурса стали школьники Челябинской области. В нем выступили 96 учащихся из 21 команды. Победителями стали ребята из ИТ‑лицея «Привилегия» Сосновского района. Второе место заняли представители «ИТ‑куба. Сатка», а замкнули тройку призеров школьники из челябинской СОШ № 15.

Первый межрегиональный хакатон «Умные города и дома» стал важным событием для поддержки молодых талантов и стимуляции интереса к науке и технике. Хакатон станет традиционным событием в Челябинской области. Уже сейчас организаторы предлагают рассмотреть возможность и присвоить хакатону статус всероссийского.