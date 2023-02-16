Школьники из Сатки сделали приложение для музея предприятия

Ребятам удалось оцифровать историю «Магнезита»

Хроника становления «Магнезита» теперь отражена в специальном приложении, разработанном воспитанниками саткинского центра цифрового образования «IT-куб». Как сообщили в региональном центре технического творчества Челябинской области, авторами приложения «ТаймЛайн» стали школьники Савелий Стульцев и Данила Кузиков. Будущие айтишники помогли оцифровать историю предприятия по просьбе руководства корпоративного музея «Магнезита».

Педагог «IT-куба» города Сатки Константин Лычковский рассказал, что работать над приложением начали полгода назад. История компании ранее помещалась на двухстраничной небольшой брошюре, но без сотрудников музея нельзя было понять, что и когда происходило. Печатный вариант заменили электронным помощником, который позволит посетителю узнать историю «Магнезита», не прибегая к услугам экскурсовода. Еще одно приложение сделали для сотрудников музея, чтобы они могли редактировать, удалять и изменять записи в «ТаймЛайне».

«Чтобы почитать хронологию событий, нужно было всего лишь кликнуть на тот день, когда это событие произошло. Однако в процессе работы оказалось, что, с одной стороны, это неудобно, а с другой — накладывает определенные ограничения: система не дает загрузить дату раньше 1970-го года, а значит, эпизод, который произошел ранее, добавить нельзя», — рассказывает Савелий Стульцев.

По его словам, от данного решения отказались: теперь даты выведены списком и снабжены строкой поиска. Дизайн с каждой продуманной деталью, программирование серверной части с базой данных, где хранятся записи и изображения, разработка архитектуры системы, написание кода, интеграция в единое целое и тестирование — все это части большой шестимесячной работы над приложением.

«Для школьников это отличная возможность получить новые знания, ближе познакомиться с работой реального сектора экономики и узнать профессии, которые востребованы на предприятиях родного региона. А для промышленности это своего рода форма работы с кадровым резервом, инвестиции в будущее», — отмечает руководитель Регионального технического творчества Владислав Халамов.

Сейчас онлайн-гид «ТаймЛайн» проходит последние тесты, но ребята намерены и дальше улучшать свой продукт, расширив в нем функционал. После успешной проверки работоспособности приложения его защитят и передадут музею.